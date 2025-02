Após derrota para o Real Madrid, Guardiola admite "fim de ciclo" no Manchester City com queda precoce na Champions

Após eliminação precoce do Manchester City nos playoffs da Champions League para o Real Madrid, Pep Guardiola falou sobre "fim de ciclo" e afirmou que "as coisas não são eternas". Guardiola está no seu nono ano no clube inglês e tem contrato até o meio de 2027.

Um pouco sim [fim de ciclo]. As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos do Campeonato Inglês em sete anos e, na Champions, chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos, disse Pep Guardiola.

Na atual temporada, o City foi eliminado na Copa da Liga Inglesa, nas oitavas de final, após ser derrotado por 2 a 1 para o Tottenham, além de estar longe da briga pelo título do Campeonato Inglês. A equipe é a quarta colocada, com 44 pontos, 17 a menos que o líder Liverpool. Na Champions League a situação também foi frustrante, o time de Manchester se classificou para os playoffs com bastante dificuldades, apenas com 11 pontos, na 22ª colocação, com 3 vitórias.