Após folga de três dias, Fortaleza se reapresenta e inicia trabalhos para encarar Fluminense

O elenco do Fortaleza se reapresentou no Pici na tarde desta quarta-feira (13) após três dias de folga. No expediente, os jogadores trabalharam na academia e depois em campo, com bola. O Leão se prepara para encarar o Fluminense dia 22 de novembro no Maracanã.

O preparador físico Luís Azpiazu comandou o aquecimento e, em seguida, o treinador Juan Pablo Vojvoda conduziu treinamentos técnicos e táticos em campo reduzido junto aos seus auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo.

Serão nove dias de preparação até o jogo contra o Fluminense e o comandante tricolor já sabe que não contará com o volante Matheus Rossetto, que está suspenso. Como ele vinha sendo titular nas últimas partidas, Vojvoda terá que mexer no time que vai começar a partida obrigatoriamente.

Em contrapartida, o volante Lucas Sasha estará de volta. Ele já treinou normalmente na semana passada, mas foi deixado mais um tempo na transição para aprimoramento físico.

Como o próximo duelo será fora de casa, é possível que o Tricolor termine os trabalhos para a partida já no Rio de Janeiro, mas a programação até o jogo não foi divulgada ainda. Nesta quinta-feira (14), o Leão volta a treinar no Pici.