Aos 18 anos, João Fonseca faz história e é finalista do ATP 250 de Buenos Aires

O brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, venceu confronto, neste sábado (15), contra o sérvio Laslo Djere válido pela semifinal do ATP 250 de Buenos Aires e vai jogar a final do torneio neste domingo (16). A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(3), 5/7 e 6/1 em batalha de 2h36 minutos.

Fonseca, que tem ganhado fama internacional pela qualidade técnica mesmo ainda muito jovem, faz história ao se tornar o brasileiro mais jovem a chegar a uma final de um torneio desse calibre.

O carioca precisou chamar o fisioterapeuta durante o terceiro set após sentir dores na região abdominal, mas não demonstrou limitações em quadra para derrotar o sérvio. João, no entanto, desperdiçou diversas oportunidades de quebra de serviço do adversário e chegou a sacar para o jogo no segundo set, mas sem sucesso de fechar o duelo em 2 a 0.

Com a vitória, João se tornará na segunda-feira (17), quando o ranking da ATP for atualizado, o número 1 do Brasil. Ele ultrapassa Thiago Wild e Thiago Monteiro.

O brasileiro espera o vencedor do confronto entre o argentino Francisco Cerúndolo e o espanhol Pedro Martínez para a disputa da final. O jogo está previsto para às 16h de domingo, horário do Brasil.