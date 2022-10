Ao Jogada 2º Tempo, Marcelo Paz exalta momento do Fortaleza: "Melhor ano da história do clube"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista ao Jogada 2º Tempo na tarde desta terça-feira (18), data de aniversário de 104 anos do Tricolor de Aço.

O mandatário tricolor exaltou o momento do Fortaleza, classificando 2023 como o melhor da história do clube, além de comentar outros assuntos, como a busca pela permanência de Vojvoda, as cenas no Castelão no jogo Ceará e Cuiabá, quando se comoveu com o choro do zagueiro alvinegro Luiz Otávio.

Momento do Leão

"Essa frase de "ano mais vitorioso", vem se repetindo há alguns anos. Em 2018, 2019, 2021 agora, com dois títulos invictos, primeira vez na Libertadores da América fazendo uma campanha muito boa ao meu ver para um estreante, passando de fase num grupo difícil, ficando nas oitavas de final, uma boa campanha na Copa do Brasil e na Série A, devemos terminar com a campanha bem melhor do que a expectativa ao longo do campeonato. O curioso, é que o futebol é uma montanha russa. Há três meses, diziam que o Fortaleza iria cair e que tudo que foi feito, não iria adiantar de nada. Se o Fortaleza caísse para a Série B, o ano de 2022 seria terrível e tudo que foi feito não valia de nada. Como vai conseguir permanecer, já se qualifica, passa a ter mais importância a conquista do Cearense, da Copa do Nordeste, a boa campanha na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, essa montanha russa do futebol, é interessante essa dínamica. Acredito, sim, que é o melhor ano esportivo da história do clube".

Vojvoda



Sobre a permanência do técnico Vojvoda, Marcelo Paz espera que aconteça, mas que não faz pressão para isso.

"Queremos que ele fique, ele sabe. E vamos conversar, buscar chega num caminho, num entendimento. Ele é um cara que gosta do clube, que sabe que a direção respeita o trabalho dele e estamos conversando para que ele possa permanecer e possa seguir mais um ano no Fortaleza. E vale lembrar: dois anos seguidos o Vojvoda numa Série A pelo Fortaleza, coisa rara acontecer no futebol brasileiro, e queremos que ele dispute a terceira. A gente tem conversado com ele, no dia a dia. Eu não sou de pressionar as pessoas. Eu dou o tempo que as pessoas precisam. Não adianta eu ficar enchendo o saco dele, eu vou perder, o cara vai ficar chateado. Ele sabe da nossa intenção de ficar e no momento correto a gente vai achar o caminho e ter essa definição".

Legenda: O desejo do presidente Marcelo Paz é que o técnico Vojvoda fique no Fortaleza Foto: THIAGO GADELHA



Comoção

O presidente do Fortaleza também comentou sobre os lamentáveis episódios na partida entre Ceará e Cuiabá no Castelão. Ele estava assistindo a partida e afirmou que ficou muito comovido com o choro do zagueiro alvinegro, Luiz Otávio.

"Eu acompanhei. Eu estava assistindo ao jogo em casa, ao vivo, todo o acontecido. A gente lamenta de verdade, não queremos que isso aconteça dentro do futebol. Fiquei muito comovido com aquela cena do Luiz Otávio, que é um atleta que eu tenho todo respeito, que sempre respeitou o Fortaleza, está aqui no futebol cearense há muitos anos, um cara muito correto, leal, e nós vimos ali o sentimento dele. Digo aqui publicamente o meu respeito e admiração ao Luiz Otávio".

Sem culpa

Para Marcelo, que não quis entrar no mérito de punições ao Ceará, espera que o Fortaleza não seja prejudicado com uma possível interdição do Castelão.

"Cabe as autoridades competente julgarem, avaliarem, o STJD. Eu só acho que o Fortaleza não tem que ser punido. Não temos culpa. O Castelão não tem culpa. E todo mundo viu que houve uma briga na arquibancada e foi liberado o acesso das pessoas ao campo, por uma questão de evacuação. E a partir do momento que tiveram o acesso, a partida ficou impossibilitada. Não foi falha da Arena Castelão, falha de segurança ou de estrutura do estádio. Então, o Fortaleza não tem que ser punido. E não sou eu que vou dizer a punição que tem que ter para o Ceará".

