Fortaleza lança novo uniforme, com escudo retrô, em aniversário do clube; veja detalhes

O Fortaleza lançou um uniforme nesta terça-feira, dia 18 de novembro, data do aniversário de 104 anos do clube. Denominado de Pici, a nova 3ª camisa da temporada 2022 homenageia os 60 anos da inauguração Estádio Alcides Santos. Um detalhe: o produto ainda apresenta um escudo histórico.

Com marcas do início da história da instituição, tem as cores vermelha para os jogadores de linha e verde para os goleiros, além do escudo com design suíço e as iniciais “Fortaleza Sporting Club”.

“Os novos uniformes do Fortaleza buscam exaltar a história do Parque dos Campeonatos e as curiosidades do bairro Pici com suas lendas e contos. Hoje, o Pici, que é carinhosamente chamado de Centro de Excelência, foi aprimorado e modernizado gerando, dessa forma, uma melhor performance dentro do campo”, explica Bruno Bayma, Gerente de Projetos da Leão 1918.

A camisa está disponível nas lojas Leão 1918, lojas parceiras e em www.leao1918.com.br. Os sócios possuem descontos de até 15%, nos modelos masculino, feminino, especial, juvenil e infantil.

Valores

Legenda: O Fortaleza também lançou uma camisa verde, de goleiro, no aniversário de 104 anos do clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Pici Linha

Masculina: R$ 269,90

Feminina: R$ 259,90

Especial: R$ 279,90

Juvenil: R$ 259,90

Infantil: R$ 259,90

Pici Goleiro

Masculina: R$ 259,90

Feminina: R$ 249,90

Especial: R$ 269,90

Juvenil: R$ 249,90

Infantil: R$ 249,90