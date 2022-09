Annaysa pede apoio da torcida na final do Brasileiro A2: 'a gente tem treinado pra ganhar o título'

O Ceará volta a campo neste sábado para enfrentar o Athletico-PR no segundo jogo da final do Brasileiro Feminino A2. Em coletiva de imprensa, o técnico Erivelton Viana e a jogadora Annaysa falaram sobre a expectativa para o jogo que vale o título nacional e de investimentos para a temporada 2023.

O Furacão venceu o primeiro duelo por 2 a 0, na Arena da Baixada. Como teve a melhor campanha do torneio, as Meninas do Vozão vão decidir em casa. O Estádio Presidente Vargas vai receber o jogo neste sábado (17), às 15h (de Brasília). O clube já liberou o check-in. Annaysa convoca a torcida.

“A gente viu que fez diferença lá na casa delas. Elas tiveram apoio da torcida delas. Claro que isso não interfere no resultado do jogo, mas com certeza te dá um gás a mais. É muito importante ter o apoio da torcida, e sábado podem ter certeza que o apoio de vocês vai ser muito importante. Contamos muito com a torcida do Vozão. A gente subiu o time para ficar na elite do futebol. A gente não quer bater lá e descer de novo”, disse em entrevista coletiva nesta terça (13).

A atacante avalia a campanha e ressalta a importância do jogo e o objetivo do time.

“A gente queria o acesso e conseguiu. Depois, a gente quis buscar o título e vai buscar o título. A gente tem treinado não para ganhar todos os jogos. A gente tem treinado para ganhar o título. Foi um jogo lá, elas conseguiram sair com vantagem, mas a gente vai decidir com o apoio da torcida”, explicou.

INVESTIMENTO

O técnico Erivelton Viana também falou sobre perspectivas para a temporada 2023, quando a equipe vai estrear na elite do futebol feminino. Além disso, enfatizou que o presidente do clube, Robinson de Castro, falou em mais investimentos para o grupo.

"A gente sabe que a Série A1 com certeza é um outro investimento, muda tudo. O próprio presidente já deixou claro que vai ser um outro investimento para o Brasileiro Feminino do ano que vem. A gente tá bem tranquilo em relação a isso. O que depender do clube, o clube vai apoiar. Até porque também sabe que é o nome do Ceará, a marca. Independente da competição, da divisão, a gente vai sempre procurar honrar a camisa do Ceará como temos feito", concluiu o técnico Erivelton Viana

