Ceará x Athletico na final do Brasileiro A2: check-in liberado e 1kg de alimento por ingresso

Ceará libera check-in para 20 mil sócios que queiram torcer pelas Meninas do Vozão contra o Athletico-PR. As equipes se enfrentam neste sábado, no último jogo da final do Brasileiro Feminino A2. O Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, vai receber o confronto.

Caso o número de vagas na arquibancada não seja preenchida com sócios, o torcedor que não tem check-in poderá trocar 1kg (um quilo) de alimento não perecível pelo ingresso.

"Encontramos um Athletico muito bem treinado, eequipe jovem. Tem as suas qualidades. A gente sabe que, principalmente no 1º tempo, nós não fizemos um bom jogo, erramos demais. No segundo tempo, a gente voltou a jogar o futebol que a gente sabe. Isso não pode apagar o que a gente fez durante a competição, tanto é que foi a nossa primeira derrota. Mas a gente precisa rever algumas situações. A gente vai procurar recuperar bem as atletas, principalmente psicologicamente, pra esse segundo jogo que a gente vai ter no PV", disse o técnico Erivelton Viana.

O Ceará perdeu o primeiro duelo, realizado na Arena da Baixada, no último sábado. Para garantir o título, o time precisa ganhar com três gols de diferença. Caso chegue ao empate no acumulado, o jogo vai para os pênaltis.

CAMPANHA NO BRASILEIRO A2

As Meninas do Vozão mantiveram invencibilidade até o primeiro jogo da final, quando foram vencidas pelo Furacão. O Ceará encerrou a 1ª fase com a melhor campanha do torneio. Líder do Grupo C, somou quatro vitórias e dois empates, na frente de Fortaleza, UDA e Botafogo-PB. No mata-mata, eliminou o JC Clube nas quartas e o Real Ariquemes nas semifinais.

VEJA HORÁRIOS DO CHECK-IN DE CADA PLANO

É HORA DE APOIAR AS @meninasdovozao🏁



Confira a programação da abertura de check-in para a grande final do Campeonato Brasileiro Série A2 Feminino entre Ceará x Athletico-PR, no estádio Presidente Vargas. ⚫⚪



Acesse https://t.co/Opa9PGng1v e garanta a sua presença!📲#CearáSC pic.twitter.com/2zICrB9MPx — Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 13, 2022

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte