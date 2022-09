Ceará perde para Athletico-PR na ida da final do Brasileirão Feminino A2; volta será no PV

No primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino Série A2, o Ceará perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0, neste sábado (10), na Arena da Baixada, em Curitiba/PR. Assim, o time cearense deve reverter o placar em casa para sonhar com o título nacional na modalidade.

Em campo, o Furacão abriu o placar aos 15 minutos do 1º tempo, com pênalti convertido por Milena. Com pressão alta, ampliou o resultado aos 25, com Sol recebeu na frente e finalizou sem chance de defesa.

O duelo decisivo será no próximo sábado (17), às 15h, no estádio Presidente Vargas (PV). Vale ressaltar que as equipes já estão garantidas na 1ª divisão.

Campanhas na Série A2

O Ceará encerrou a 1ª fase com a melhor campanha do torneio. Líder do Grupo C, somou quatro vitórias e dois empates, na frente de Fortaleza, UDA e Botafogo-PB. No mata-mata, eliminou o JC Clube nas quartas e o Real Ariquemes nas semifinais. O grupo comandado por Erivelton Viana estava invicto antes da final.

O Athletico-PR se classificou na liderança do Grupo A, superando Minas Brasília, América-MG e Aliança-GO - foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas eliminatórias, passou por Botafogo e Bahia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil