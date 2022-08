Ceará vence JC por 4 a 1 na Cidade Vozão e conquista acesso para a Série A1 do Brasileirão Feminino

O Ceará está na elite do futebol feminino. As meninas do Vozão conquistaram o acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro ao vencerem o JC por 4 a 1 na Cidade Vozão, na tarde deste sábado (13).

CLASSIFICADAAAAAAAAAAASSSS!!! 🏁



O CEARÁ ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SÉRIE A1 DO BRASILEIRÃO FEMININO! 🖤🤍 pic.twitter.com/4cZnkDz3ub — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 13, 2022

O time alvinegro jogava pelo empate por ter vencido por 4 a 2 no jogo de ida das quartas de finais, mas voltou a vencer, com gols de Pissaia (aos 2 do 1º tempo), Ju Morais (aos 32 do 2º tempo), Ceará (aos 38 do 2º tempo), Bianquinha (aos 46 do 2º tempo). Girlane descontou para a equipe amazonense.

Semifinal

Com a vitória e o acesso garantidos, as meninas do Vozão continuam na luta pelo título da Série A 2 do Brasileiro. O Ceará espera quem avançar de Fortaleza e Real Ariquemes, que jogam neste sábado. A outra semifinal já está definida, entre Athletico/PR e Bahia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil