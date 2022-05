Andy Murray adoece antes de jogo com Novak Djokovic e desiste do Masters 1000 de Madri

Não será desta vez que os tenistas Andy Murray e Novak Djokovic vão reeditar a rivalidade nas quadras de tênis. A dupla não se enfrenta há cinco anos. O antigo e o atual número 1 do mundo se encontrariam nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, na Espanha. No entanto, o jogador britânico adoeceu e precisou desistir da competição.

Com a ausência de Murray, o sérvio avança para as quartas e segue com a vantagem de 25-11. Agora, Djoko aguarda o vencedor da partida entre Hubert Hurkacz e Dusan Lajovic.

Desde 2018 que Murray não deixa um torneio. Na época, ele venceu Marius Copil em Washington num duelo que começou às 23h59 e terminou às 3h01. Ele decidiu deixar a competição para não prejudicar o próprio corpo. Ele está garantido no qualifying do Masters 1000 de Roma.

Desta vez, o Murray foi vencido por uma doença. Ele vinha de boas vitórias diante de Dominic Thiem e Denis Shapovalov.

