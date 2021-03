Anderson Jordan destaca características e afirma: “é uma grande responsabilidade”

Destaque do Botafogo/SP na temporada passada, quando disputou à Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Anderson Jordan, de 21 anos, foi contratado por empréstimo pelo Ceará e tem vínculo com o clube até o final de 2021. A mudança de ares, no entanto, é motivo de muita responsabilidade para o jovem atleta, que garante muito esforço com a camisa alvinegra.

“É uma grande responsabilidade. Vou me esforçar ao máximo para fazer grandes jogos. Pretendo fazer uma grande temporada. Vi que o Ceará, em 2020, fez um enorme Campeonato Brasileiro e eu vim aqui para ajudar e ser ajudado, para que em 2021 nós possamos fazer um ótimo Brasileirão e boas competições nacionais.”

Com 1,90m de altura, o zagueiro Jordan destacou o cabeceio como sua principal característica, além do bom posicionamento e o passe entrelinha.

“Tenho um bom passe entrelinha, bom posicionamento da linha de quatro e meu cabeceio também é bom. Consigo orientar meus companheiros com meu posicionamento, seja defensivo ou ofensivo.”

O Ceará volta a campo neste sábado (6) contra o Vitória/BA, às 16h, na Arena Castelão. O duelo é valido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Anderson Jordan está regularizado no BID e está à disposição do técnico Guto Ferreira para estrear com a camisa alvinegra.

Legenda: Zagueiro vestirá a camisa 33 Foto: Wilton Hoots/Ceará SC