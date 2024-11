Anderson Daronco, árbitro de Ceará x América-MG, recebe reclamação de Messi; veja vídeo

Anderson Daronco, que irá apitar Ceará x América-MG, recebeu uma grande reclamação de Lionel Messi, jogador da Argentina, após o primeiro tempo de Paraguai x Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2028.

Ao final do primeiro tempo da partida, o craque argentino ficou chateado pela atuação do árbitro e foi reclamar com o juiz brasileiro, que dialogou com Messi, mas não o advertiu com cartões amarelo ou vermelho.

Dentro de campo, a Argentina de Lionel Messi acabou sendo derrotada por 2 a 1 pelo Paraguai, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2028. A Argentina está na primeira colocação, com 22 pontos.

Já Anderson Daronco agora se prepara para apitar o jogo do Ceará contra o América-MG na segunda-feira (18), na Arena Castelão. A partida pode marcar o acesso do Vovô para a Série A, dependendo de uma combinação de resultados.