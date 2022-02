Anderson Batatais não é mais técnico do Ferroviário. O treinador encerrou sua passagem no clube após o empate em 1 a 1 com o Atlético na tarde deste sábado (5), no Elzir Cabral, pela 10ª rodada do Campeonato Cearense.

O clube oficializou a saída do treinador em curta nota: "Anderson Batatais não é mais técnico do Ferroviário Atlético Clube. O clube agradece ao treinador pelo empenho e dedicação a frente do Tubarão da Barra e deseja sucesso na carreira do profissional".

Campanha

Em 10 rodadas da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o Ferroviário é o vice-líder com 20 pontos. A campanha é invicta, com 66% de aproveitamento, mas com 5 empates, dificultando a chegada do clube à liderança da 1ª Fase, grande objetivo do clube, já que classifica a equipe para a Copa do Brasil de 2023. Hoje o time coral está há dois pontos do Caucaia, que tem 22, restando 4 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Próxima rodada

O Ferrão volta a jogar na próxima terça-feira (8), contra o Maracanã, às 15h30, no Elzir Cabral.