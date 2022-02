Com gols nos minutos finais, Ferroviário e Atlético empatam pelo Campeonato Cearense

Ferroviário e Atlético empataram em 1 a 1 no estádio Elzir Cabral na tarde deste sábado (5), pela 10ª rodada do Campeonato Cearense. os gols foram marcados nos minutos finais da partida, com o Tubarão da Barra marcando aos 44 minutos com André Baumer, e a Àguia empatando aos 48 com um golaço de Dim.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Ferroviário perdeu a chance ultrapassar o Caucaia na tabela, se mantendo na vice-liderança com 20 pontos. A diferença para a Raposa Metropolitana se mantém em 2 pontos.

Já o Atlético, continua na zona de rebaixamento do Estadual, agora com 7 pontos, 4 atrás do Iguatu, primeiro time fora do Z2.

O jogo

A partida começou com o Ferroviário marcando adiantado, tentando surpreender o adversário na saida de bola e criar chances de perigo. Com uma marcação agressiva, o Ferrão conseguiu ser melhor nos minutos iniciais, mas sem criar grandes chances.

Já o Atlético, estava armado para jogar nos contra-ataques e criou as primeiras chances do jogo. Aos 17 minutos, Ewerton Potiguar arriscou de fora de área e mandou pra fora, com a bola raspando a trave do goleiro Jonatan. Três minutos depois, Romarinho mandou na área e Jonantan tirou de soco.

O Ferrão respondeu em seguida, com Roni batendo falta e Jonatan Kipper defendendo.

Na reta final do 1º tempo, o time coral voltou a comandar as ações e perdeu duas chances claras de gol. Aos 33 minutos, a equipe construiu uma jogada trabalhada, com Valderrama achando Madson na marca do pênalti, mas o defensor Robert desviou a finalização.

Já nos acréscimos do 1º tempo, Valderrama bateu de fora da área e o goleiro Jonantan Kipper espalmou.

Gols no fim

A etapa final de jogo foi mais trucada, com raras oportunidades de gol. Com domínio territorial do jogo, o Ferroviário rondava a área do Atlético, mas não acertava o alvo. Só aos 34 minutos o Ferrão assustou, com Roni batendo cruzado para defesa de Jonatan Kipper.

Com o Atlético fechado, o Ferroviário tentou furar o bloqueio com as jogadas aéreas.Foi quando aos 44 minutos, o gol saiu assim. Roni mandou na área e André Baumer subiu sozinho de cabeça para colocar o Ferroviário na frente.

Só que depois disso o Atlético foi para o tudo ou nada e empatou. Aos 45, Michael quase marcou de carrinho para a Àguia, mas aos 48 o empate saiu.Após bate rebate, Dim pegou a sobra e marcou um golaço de fora da área, pegando de primeira para empatar.

Outros resultados

Também pela 10ª rodada, o Caucaia segurou um 0 a 0 Icasa no Inaldão Lírio Callou, em Barbalha, se mantendo na liderança com 22 pontos. Já o Verdão do Cariri é o 5º com 13.

Maracanã e Iguatu empataram em 2 a 2 no estádio Domingão, em Horizonte. O Alvianil é o 3º com 14 e na zona de classificação para as quartas de finais, enquanto o Azulão é o 6º, com 11.

Já no estádio João Ronaldo, o Pacajus goleou o Crato por 5 a 0 entrando no G4 do Estadual, e na zona de classificação para as quartas de finais com 13 pontos. O Crato é o último colocado com apenas 5 pontos e praticamente rebaixado para a Série B.