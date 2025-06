Ancelotti é homenageado pela torcida brasileira com mosaico de aniversário; vídeo

Carlo Ancelotti foi homenageado pela torcida no jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. O novo técnico da canarinho completa 66 anos nesta terça-feira (10) e recebeu um mosaico de presente. As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, em jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Nas arquibancadas, a torcida brasileira formou a frase "Parabéns, Carletto". Este é o primeiro jogo do italiano no Brasil como técnico da seleção. A estreia foi dele foi diante do Equador, quando as equipes ficaram no empate sem gols.

