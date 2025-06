Brasil x Paraguai: pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), e pode carimbar sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao fim da 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Globo e Sportv

CONTAS PARA A VAGA

Para garantir a vaga, a combinação é simples: vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai no estádio Centenário, em Montevideo.

O Brasil teria a vaga assegurada, pois chegaria aos 25 pontos, e a Vinotinto ficaria com 18, abrindo 7 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim das Eliminatórias.

Sobre a vaga na Copa do Mundo, o goleiro Alisson comentou:

“O principal de tudo é que a gente possa, no ideal, conquistar a classificação com méritos, jogando bem. (...) Temos muito trabalho pela frente, sabemos que vamos encontrar um grande adversário, que evoluiu muito, nos últimos anos ganhou jogos de seleções importantes, venceu seu último jogo e nos deu muito trabalho”, disse, em entrevista coletiva neste sábado (7), antes do treino da equipe no CT Joaquim Grava.

Atuação melhor

Na última quinta-feira (5), o Brasil empatou sem gols com o Equador em Guayaquil, na estreia de Carlo Ancelotti.

A atuação foi apenas razóavel, com a defesa sendo segura, mas a criação no meio campo e o ataque não funcionando.

Legenda: Carlo Ancelotti confirmou a volta de Raphinha para o jogo com Paraguai Foto: @rafaelribeirorio I CBF

O treinador mostrou-se satisfeito com a estreia, mas espera uma evolução e melhor desempenho ofensivo atuando em casa, diante da torcida.

“Temos a qualidade dos jogadores, que é muito boa. Não há muito tempo para trabalhar, mas há a possibilidade de melhorar porque temos qualidade. Estou certo que vamos melhorar a nível ofensivo, hoje faltou um jogador importante, que é o Raphinha”, completou.

Assim, a volta de Raphinha, suspenso no jogo anterior, é natural. Ele ganha a vaga de Estêvão. O treinador italiano pode fazer mais mudanças, com a entrada de Matheus Cunha no lugar de Richarlison, apagado contra o Equador.

Paraguai embalado e sonhando com a vaga

A Albiroja vive grande momento nas Eliminatórias, embalada após a chegada do técnico Gustavo Alfaro. A equipe está invicta há 9 jogos, tendo vencido Argentina, Brasil e Uruguai. São 5 vitórias e 4 empates. Com uma campanha tão boa de recuperação, o Paraguai está em 3º com 24 pontos.

A equipe pode garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026 com um empate. Basta que a Venezuela perca para o Uruguai.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL:

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

PARAGUAI:

Gatito Fernández; José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; A. Sanabria e Julio Enciso; Técnico: Gustavo Alfaro