América-MG vence Sport e acirra luta pelo acesso na Série B; veja posições e pontuações

O Sport perdeu para o América-MG por 2 a 1 na noite da última segunda-feira (28), no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Com o resultado, o time pernambucano estacionou nos 59 pontos, na vice-liderança.

Sport, segundo lugar, e Mirassol, terceiro colocado, estão empatados com 59 pontos. O Santos é o líder com 62 pontos. O Novorizontino fecha o G-4 com 57 pontos, mas ainda joga nesta rodada: enfrenta o Guarani nesta terça-feira (29).

O Ceará é o primeiro time fora do G-4, na quinta colocação, somando 54 pontos em 34 rodadas disputadas. A distância entre o primeiro e o quinto colocado é de oito pontos, com a disputa pelo acesso à Série A estando cada vez mais acirrada.

Na 35ª rodada, o Santos recebe o Vila Nova, o Sport visita o Operário-PR, o Mirassol recebe o Coritiba, o Novorizontino visita a Chapecoense, e o Ceará recebe o Avaí.