América-MG anuncia contratação de atacante Wellington Paulista, ex-Fortaleza

O América-MG anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação do atacante Wellington Paulista, ex-Fortaleza. O atleta rescindiu o contrato com o Leão e assinou com o Coelho até o fim de 2022.

Com 38 anos, deixa o time cearense após 148 jogos, 42 gols e quatro títulos (tricampeonato cearense e Copa do Nordeste). A chegada foi em 2019, se consolidando como um líder no elenco.

Em campo, apresentou papel decisivo nas campanhas recentes, como as conquistas das vagas na Copa Sul-Americana (2019) e na Libertadores (2021). A diretoria tricolor emitiu uma nota em que “agradece extremamente por todo profissionalismo, dedicação e passagem marcante” do jogador.

A negociação ocorreu através de contato do próprio América-MG, que tinha interesse no WP9 e fez uma consulta formal ao departamento de futebol do Fortaleza. Assim, o atacante foi liberado para acertar com uma nova equipe e buscar mais espaço - no último ano ficou entre reservas no Leão.