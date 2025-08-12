América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o América de Cali pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia.

O Tricolor das Laranjeiras foi líder do Grupo F com 13 pontos e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.

Já o América de Cali, foi vice-líder do Grupo C e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Bahia.

O jogo de volta será no dia 19 de agosto, no Maracanã, às 21h30.

ONDE ASSISTIR

SBT, SBT Sports e Paramount+



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América de Cali

Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.

Arbitragem

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)