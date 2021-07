Algoz na Libertadores, Vojvoda reencontrará São Paulo, no Morumbi, sob o comando do Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda reencontrará o São Paulo neste sábado (17), no Morumbi, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O comandante argentino, velho conhecido dos torcedores paulistas, buscará superar um tabu sob o comando do Tricolor do Pici: vencer o São Paulo pela 1ª vez fora de casa. Ao todo, são oito derrotas e dois empates, em 10 partidas disputadas.

O embate, no entanto, não será o primeiro de Vojvoda contra o São Paulo. O técnico argentino foi algoz da equipe paulista, em 2019, ao eliminar o Tricolor, dirigindo o Talleres, da Taça Libertadores. Na ocasião, atuando no Morumbi, a equipe de Córdoba triunfou por 2 a 0. No jogo da volta, o empate sem gols garantiu a eliminação dos paulistas.

Legenda: São Paulo foi eliminado pelo Talleres, de Juan Pablo Vojvoda, em 2019, na 2ª fase da Taça Libertadores Foto: DIEGO LIMA / AFP

Embate entre compatriotas

O duelo diante do São Paulo colocará frente a frente os compatriotas Juan Pablo Vojvoda e Hernán Crespo. Será a segunda vez que os técnicos duelaram entre si. Em 2019, pela Liga Argentina, o Talleres (de Vojvoda) venceu o Banfiel (de Crespo) por 3 a 1.

Os argentinos vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Fortaleza, de Vojvoda, ocupa o G-4 da Série A, o São Paulo, de Crespo, busca a retomada do bom futebol na competição. Atualmente, a equipe paulista ocupa a 14ª colocação.

Tabus quebrados pelo Fortaleza na ‘Era Vojvoda’

Desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza segue quebrando tabus. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe tricolor detém o 2º melhor início de um clube nordestino na era dos pontos corridos. Além disso, venceu o Atlético-MG, em Minas Gerais, após 15 anos.

Figurando no G-4 da elite do futebol brasileiro, o Tricolor do Pici, em caso de vitória, pode alcançar a vice-liderança.

São Paulo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (17) pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio do Morumbi. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.