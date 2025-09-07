Diário do Nordeste
Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Havertz comemora gol pela Alemanha
Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentam nas Eliminatórias neste domingo (7), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no RheinEnergieSTADION, em Colônia (ALE). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Alemanha x Irlanda do Norte nas Eliminatórias da Copa terá transmissão do Sportv, na televisão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha: Baumann; Collins, Rüdiger, Tah e Mittelstädt; Kimmich, Gross e Wirtz; Adeyemi, Woltemade e Gnabry.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Bradley, Devenny e Toal; McNair, Hume, McCann e Charles; Reid, Price e Galbraith.

ALEMANHA X IRLANDA DO NORTE | FICHA TÉCNICA

Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
Local: RheinEnergieSTADION, em Colônia (ALE)
Data: 07/09/2025 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)

