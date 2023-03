Acusado de estupro, Hakimi é convocado por Marrocos para amistoso com Brasil

O lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain (PSG), foi convocado pela seleção do Marrocos para amistoso contra o Brasil, no dia 25 de março, sábado, em Tânger, na capital marroquina. Havia expectativa sobre a convocação ou não pelo técnico Walid Regragui após a acusação de estupro contra o defensor, em Paris, na França.

Com 24 anos, recebeu a acusação de violência sexual por parte de uma jovem da mesma idade no mês fevereiro, em sua casa na Boulogne-Billancourt, o subúrbio de Paris. Como a investigação em estágio inicial, o tem autorização para deixar a França.

"Falei com Ashraf (Hakimi). Costumo falar com todos os meus jogadores. Ele está tranquilo, isso é o mais importante", afirmou Regragui. "Estamos com ele. Existe a presunção de inocência. Até provar o contrário, nós e todos os marroquinos o apoiamos. Tem que pensar no futebol primeiro, as pessoas cuidarão desses assuntos", disse.

Surpresa da Copa do Mundo, eliminando Espanha e Portugal, Marrocos perdeu apenas na semifinal para a França - além da disputa de 3º lugar para a Croácia. O confronto com o Brasil será o primeiro compromisso desde o Mundial do Catar.

Convocados de Marrocos para enfrentar o Brasil

Goleiros : Bono (Sevilla), Munir El Kajoui (Al Wehda-ARA), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) e Mehdi Benabid (FUS Rabat).

: Bono (Sevilla), Munir El Kajoui (Al Wehda-ARA), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) e Mehdi Benabid (FUS Rabat). Defensores : Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Saïss (Besiktas), Mazraoui (Bayern de Munique), Chadi Riad (Barcelona), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Valladolid), Abqar (Alavés), Attiat Allah (Wydad Casablanca), Amraoui (Nice).

: Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Saïss (Besiktas), Mazraoui (Bayern de Munique), Chadi Riad (Barcelona), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Valladolid), Abqar (Alavés), Attiat Allah (Wydad Casablanca), Amraoui (Nice). Meio-campistas : Amrabat (Fiorentina), Sabiri (Sampdoria), Ounahi (Olympique de Marselha), Bouchouari (Saint-Étienne), Bilal El Khannous (Genk), Imran Louza (Watford), Kechta (Le Havre).

: Amrabat (Fiorentina), Sabiri (Sampdoria), Ounahi (Olympique de Marselha), Bouchouari (Saint-Étienne), Bilal El Khannous (Genk), Imran Louza (Watford), Kechta (Le Havre). Atacantes: Ziyech (Chelsea), Ezzalzouli (Osasuna), Aboukhlal (Toulouse), En-Nesyri (Sevilla), Zaroury (Burnley), Cheddira (Bari), Hamdallah (Al Ittihad-ARA), Boufal (Al Rayyan-CAT), Ibrahim Salah (Rennes).