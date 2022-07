Acusado de aliciamento, Falcão rebate ex-empresário do Luva de Pedreiro; veja vídeo

Atual empresário do Luva de Pedreiro, Falcão usou as redes sociais para rebater as acusações de Allan Jesus, antigo agente do influenciador digital. O ex-atleta diz que não aliciou Iran Ferreira e confrontou outras informações repassadas em reportagem exibida na Record, neste domingo (10).

No conteúdo, Iran Ferreira, o Luva, revelou que caiu em uma armadilha e explicou o motivo do rompimento com Allan Jesus. A reportagem foi exibida na íntegra após liminar concedida pela Justiça. Na semana passada, o ex-empresário solicitou retirada de trechos em que ele fosse citado. Na conversa com o jornalista Roberto Cabrini, o antigo agente acusou Falcão de aliciar o influenciador.

“Muita gente perguntou porque a gente não pediu liminar para que o ex-empresário não falasse. Foi a melhor coisa que a gente fez. Acho que ficam claras muitas contradições, muitos assuntos. Quando ele coloca aliciamento, que aliciei o menino. Tô totalmente tranquilo. Ele fala que eu falo com o menino desde 22 de abril. Não. Falei com o menino 22 e 23 de abril, depois não falei mais. Aí ele fala que a gente manipula a live do menino... Nós não falamos com o menino. O menino falou comigo um dia depois da live. Então, entre 22 e 23 de abril e um dia depois da live, eu nunca mais falei com o menino. Ele fala também, coloca um áudio ali que eu não sei de quem é... Se eu falo com o menino, como é que eu tenho alguém que oferece uma camisa pra dar dinheiro, que eu não sei quem é, se eu tenho contato direto com o menino?”, rebate Falcão em stories do Instagram.

Ainda na rede social, o sócio da F12 Entertainment, nova empresa responsável pela carreira do Luva de Pedreiro, aponta mais contradições nas falas de Allan Jesus na reportagem.

“Se eu tenho contato com o menino direto, pra que que eu peço pra alguém mandar camisa e pagar pra mandar camisa? Não tem nada a ver. Em nenhum momento ele está preocupado com a educação do menino. Aliás, ele mostrou o menino assinando o nome dele na escola para justificar que o menino sabe ler um contrato de 12 páginas. Assinei dezenas de contratos na minha vida e não sei ler contrato até hoje. Sempre peço pro advogado. Aí ele mesmo diz que o advogado viu o contrato depois de um mês. Um contrato que não é de mão dupla. Só você paga multa e eu não preciso te pagar multa. Mas o mais impressionante, é que ele coloca um áudio do pai falando que ama ele, que tá com saudade dele... Do dia 26/6. E esse áudio não é para ele…”, diz o atual empresário do Luva.

O áudio mostra que é para uma terceira pessoa, chamada de "Carlinho". No trecho exibido na reportagem, o nome da pessoa a quem é endereçada a mensagem não é mostrado por Allan Jesus.

“O áudio colocado na matéria não foi para o Allan. Agora se a vantagem dele é achar que eu aliciei, basta ele provar. E eu tô tranquilo que eu sei que não aliciei. Se a intenção dele é tentar os R$ 5,2 milhões do menino, boa sorte com o aliciamento, com a revisão dos cinco milhões... A gente só quer que o menino estude, ganhe o dinheiro dele e seja feliz. Parece que ele não estava sendo... ", conclui Falcão.

