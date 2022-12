Abel Ferreira, Dorival Júnior e Felipão concorrem ao prêmio de melhor técnico do mundo

O português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é mais uma vez finalista do prêmio de melhor técnico do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol). A lista de finalistas do ano de 2022 conta ainda com os treinadores brasileiros Dorival Júnior e Luiz Felipe Scolari. O vencedor do prêmio será anunciado em janeiro.

Esta será a segunda vez consecutiva em que Abel Ferreira é indicado como finalista do prêmio. Em 2021, o treinador ficou entre os 15 melhores treinadores de clubes, mas perdeu o prêmio para o alemão Thomas Tuchel. Em 2022, o português está novamente entre os 15 finalistas, ao lado de nomes como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

ABEL FERREIRA

O português de 42 anos disputou 72 partidas pelo Palmeiras na temporada 2022, entre Recopa Sul-Americana, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Entre as 72 partidas, foram 47 vitórias, 19 empates e apenas seis derrotas. Ele foi campeão da Recopa, do Brasileirão e do Paulistão.

DORIVAL JÚNIOR

Dorival Júnior voltou a trabalhar em 2022 após um tempo afastado do futebol. O treinador assumiu inicialmente o Ceará, comandando a equipe em 18 partidas. Foram 11 vitórias pelo Vovô. Dorival deixou o Ceará para acertar com o Flamengo. No Rubro-Negro, foram 43 partidas e 26 vitórias. Ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

LUIZ FELIPE SCOLARI

O experiente Felipão, de 74 anos, comandou o Athletico-PR na temporada 2022. À frente do Furacão, foram 47 partidas disputadas, somando 22 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Ele conseguiu levar a equipe paranaense para a final da Libertadores da América, sendo derrotado pelo Flamengo. Felipão anunciou aposentadoria após o término da temporada.

TÉCNICOS INDICADOS AO PRÊMIO

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Pep Guardiola (Manchester City)

Unai Emery (Villarreal/Aston Villa)

Julian Nagelsmann (Bayern de Munique)

Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt)

José Mourinho (Roma)

Luciano Spalletti (Napoli)

Dorival Júnior (Ceará/Flamengo)

Luiz Felipe Scolari (Athletico-PR)

Abel Ferreira (Palmeiras)

Hugo Ibarra (Boca Juniors)

Walid Regragui (Wydad Casablanca)

Brian Schmetzer (Seattle Sounders)

Albert Riera (Auckland City)