Carlo Ancelotti descarta ida para Seleção Brasileira: 'muitos objetivos ainda para alcançar no Real'

Carlo Ancelotti Técnico do Real Madrid

Treinar o Brasil? O futuro eu não sei, vivo a cada dia. Sou um velhote e estou muito bem aqui. Temos muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Há tempo depois, para pensar no futuro. Eu tenho contrato com o Real Madrid até 2024. Se não me mandarem embora, eu não me mexo.