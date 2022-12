Fortaleza encaminha contratação do lateral Lucas Esteves, do Palmeiras

O Fortaleza segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2023 e dessa vez o Tricolor do Pici cresceu os olhos para Lucas Esteves, lateral que pertence ao Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornal "Lance!". O contrato por empréstimo de Lucas Esteves com o Fortaleza deve ser de um ano, com opção de compra ao final do ano de 2023, quando deve acabar o seu contrato.

Após o final de sua passagem pelo Colorado Rapids, nos Estados Unidos, o jogador pensava em continuar no país, porém propostas por ele não foram feitas ao Palmeiras e Lucas Esteves decidiu, juntamente com o Verdão, se reintegrar ao elenco de Abel Ferreira.

A proposta recebida, até agora, pelo jogador, foi do Fortaleza, segundo o jornal. No Leão o jogador vai ter a oportunidade de jogar com mais frequência e o desejo do clube tricolor foi a melhor opção para as partes envolvidas. O contrato do jogador com o Palmeiras é até dezembro de 2024.

Segundo a publicação, o jogador deve desembarcar em Fortaleza ainda nesta semana para realizar os exames e assinar toda a papelada da transferência para a nova "casa".