ABC x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (1), às 19h30 (de Brasília), contra o ABC/RN no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), em jogo pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense ainda não venceu na competição e está na última colocação, com 6 derrotas em 6 rodadas, a última no meio de semana para o Ferroviário por 2 a 1 no PV. Assim, a equipe de Marcelo Cabo espera pontuar pela 1ª vez contra o time de Natal. O Verdão terá o desfalque do zagueiro Icaro, expulso contra o Ferrão.

O ABC é o 14º colocado com 5 pontos, mas vem de dois bons resultados fora de casa, a goleada em cima do Ferroviário por 4 a 0 no PV e o empate em 0 a 0 com o Confiança, na rodada anterior.



ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +.



PALPITE PARA O JOGO





ABC:Pedro Paulo, Felipe Albuquerque, Eduardo Thuram, Richardson e Lucas Sampaio; Daniel (Wellington Reis), Erick Varão, Matheus Blade e Gabriel Santiago; Pedro Felipe e Jenison. Técnico: Roberto FonsecaFlorestaLuiz Daniel, Watson, Lucas Santos, Alisson, Ricardo Lima e Davi Castro, Lucas Alisson, Marcelo, Felipe Marques, Romarinho e Lohan. Técnico: Marcelo CaboCompetição: 7ª rodada da Série C do Brasileirão 2024Local: Frasqueirão, em Natal (CE)Data: 2/06/2024Horário: 19h (de Brasília)Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior - PEAssistente 1: Jose Daniel Torres de Araujo - PEAssistente 2: Tulio de Farias Ribeiro Caldas - PE