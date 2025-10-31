Diário do Nordeste
CAPTEI: Gil Santos celebra 57 anos em festa vibrante na Taíba

Em clima de alegria e sofisticação, Gil Santos comemorou 57 anos

Jeritza Gurgel 30 de Outubro de 2025

CAPTEI: Casamento de Julia Leal e Carlos Fiuza celebra o amor em clima sofisticado no Fortim

A cerimônia intimista aconteceu em clima romântico entre coqueiros e som do mar

Jeritza Gurgel 29 de Outubro de 2025

CAPTEI: Novo ciclo de vida para Bruna Waleska

Aniversário reúne família e amigos no Zoi, do Colosso Fortaleza

Jeritza Gurgel 28 de Outubro de 2025

CAPTEI: Amis in Paris: sete dias de charme no outono parisiense

Sete amigas cearenses celebram laços e leveza em uma temporada especial na capital francesa

Jeritza Gurgel 27 de Outubro de 2025

CAPTEI: Água da Palavra marca a estreia poética de Lourdinha Leite Barbosa no Ideal Clube

Lançamento durante a Semana da Poesia traz 79 poemas distribuídos em seis temas

Jeritza Gurgel 24 de Outubro de 2025

CAPTEI: Arte e Solidariedade Marcam Noite do Leilão do Iprede

Com clima vibrante e disputas animadas, a 11ª edição do evento arrecadou fundos para projetos sociais da instituição

Jeritza Gurgel 23 de Outubro de 2025

CAPTEI: Mundo Unifor 2025 começa com palestra de Carlos Ferreirinha e destaca poder do conhecimento

Público lota Teatro Celina Queiroz em manhã de abertura com música, reflexão e inovação

Jeritza Gurgel 22 de Outubro de 2025

CAPTEI: Wellington Ponte celebra 80 anos em noite de luxo e emoção

O evento foi assinado pela Mafrense Eventos e reuniu emoção, elegância e homenagens em uma noite que destacou a trajetória inspiradora do aniversariante

Jeritza Gurgel 21 de Outubro de 2025

CAPTEI: Gilda Freitas e Linda Lemos tomam posse na Academia Fortalezense de Letras

Cerimônia contou com palestra da escritora Grecianny Cordeiro e reuniu acadêmicos, familiares e convidados

Jeritza Gurgel 20 de Outubro de 2025

CAPTEI: Fortaleza vive noite de estrelas com o Troféu Check Up 2025

Evento idealizado por Natália Varela celebrou profissionais que fazem a diferença na medicina e estética cearense

Jeritza Gurgel 17 de Outubro de 2025
