The Game Awards 2024: saiba que horas começa a premiação nesta quinta (12) e onde assistir ao vivo

A premiação The Game Awards (TGA) 2024 acontece nesta quinta-feira (12), a partir de 21h30 (horário de Brasília), no Peacock Theater, em Los Angeles. O evento vai marcar os 10 anos do "Oscar dos Games", criado pelo jornalista Geoff Keighley em 2014.

A cerimônia será transmitida ao vivo nos canais do TGA nas plataformas YouTube, Twitch e Facebook. No último domingo (8), as redes sociais da premiação publicaram um vídeo com cenas dos jogos que concorrem ao título de Game of The Year (GOTY), ou Jogo do Ano.

Na edição de 2024, seis games concorrem à grande categoria da premiação: Elden Ring Shadow Of The Erdtree, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Balatro, Final Fantasy 7 Rebirth e Metaphor: ReFantazio.

Veja também Geek The Game Awards 2024: veja os indicados para a maior premiação dos videogames Geek Hello Kitty é uma gata ou uma garotinha? Conheça curiosidades sobre personagem que completa 50 anos

Possíveis anúncios do TGA 2024

Além da tradicional entrega de prêmios, há rumores na imprensa americana que a cerimônia irá contar com dois anúncios de "cair o queixo". A informação foi detalhada pelo jornalista Jason Schreier, à Bloomberg.

Entre as especulações sobre quais podem ser as grandes novidades, o vice-presidente de uma empresa de tecnologia, Nima Zeighami, citou uma antiga "lenda da premiação". Trata-se do tão esperado "Half-Life 3", da Valve Corporation. O jogo é aguardado pelos fãs há 17 anos, desde do último lançamento da franquia, "Half-Life 2: Episode 2" (2007).

"O rumor que eu ouvi, e eu não estou brincando aqui, é que Gabe [Newell], CEO da Valve, estará lá para anunciar Half-Life 3. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Mas isso pode ser o que Jason está falando!”, comentou Nima em uma publicação no X (antigo Twitter).

Legenda: Franquia é protagonizada pelo cientista Gordon Freeman, que luta contra ameaças interplanetárias para defender a humanidade Foto: Divulgação/Valve Software

Além dessa revelação, fãs esperam que um novo remake da série Residente Evil, junto do novo jogo do estúdio de "It Takes Two", ganhador do GOTY 2021, seja anunciado.

Também há expectativas de que novos trailers para games já anunciados devem ser revelados ao público na premiação, como "Borderlands 4" e "Mafia: The Old Country".

Relembre todos os jogos eleitos GOTY pelo The Game Awards ao longo dos anos

The Game Awards 2023 - Baldur's Gate 3

The Game Awards 2022 - Elden Ring

The Game Awards 2021 - It Takes Two

The Game Awards 2020 - The Last of Us 2

The Game Awards 2019 - Sekiro: Shadows Die Twice

The Game Awards 2018 - God of War

The Game Awards 2017 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Game Awards 2016 - Overwatch

The Game Awards 2015 - The Witcher 3: Wild Hunt

The Game Awards 2014 - Dragon Age: Inquisition

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari