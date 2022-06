'Starfield' e parceria com Riot Games: veja principais jogos e novidades da Xbox e Bethesda Showcase

A Xbox e a desenvolvedora de jogos Bethesda revelaram, na tarde deste domingo (12), as principais novidades que vêm para o mundo dos games nos próximos meses, durante o evento online “Xbox & Bethesda Games Showcase”. Os anúncios chegam para as plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, além de Xbox Game Pass.

A principal novidade é o game Starfield, que mescla aventura e exploração espacial com milhares de cenários e criaturas para desbravar. Ele chega em 2023, para consoles Xbox e PC.

Durante a transmissão, a Riot Games também anunciou que jogos como League of Legends, Valorant e Legends of Runeterra estarão no Xbox Game Pass, por meio de uma parceria. Com uma assinatura, os jogadores poderão ter benefícios exclusivos, como o desbloqueio de todos os agentes de Valorant e todos os campeões de LOL.

Além disso, jogos da franquia Persona também serão disponibilizados. Persona 5 Royal chega no dia 21 de outubro para Xbox Series X|S, PC e Cloud. Persona 3 Portable e Persona 4 Golden também estão confirmados, mas ainda sem data.

Legenda: Naraka Bladepoint é a novidade no estilo battle royale, com combates corpo a corpo. Foto: Xbox/Bethesda

Entre os jogos anunciados de maior destaque no evento estão:

Overwatch 2: já disponível em versão beta, será lançado gratuitamente no dia 4 de outubro, para Xbox e PC

já disponível em versão beta, será lançado gratuitamente no dia 4 de outubro, para Xbox e PC Forza Motorsport: jogo de carros e corrida, será lançado em 2023 para PC, consoles Xbox e nuvem

jogo de carros e corrida, será lançado em 2023 para PC, consoles Xbox e nuvem Redfall: jogo de terror com vampiros num cenário apocalíptico, será lançado no início de 2023, diretamente no Game Pass

jogo de terror com vampiros num cenário apocalíptico, será lançado no início de 2023, diretamente no Game Pass High on Line: dos criadores da série animada Ricky and Morty, com um cenário intergalático, monstros e alienígenas, chega ao Game Pass em 2023

dos criadores da série animada Ricky and Morty, com um cenário intergalático, monstros e alienígenas, chega ao Game Pass em 2023 Ark: um jogo de dinossauros com Vin Diesel, chega em 2023 para consoles, PC e nuvem

um jogo de dinossauros com Vin Diesel, chega em 2023 para consoles, PC e nuvem Minecraft Legends: novo jogo que promete misturar estratégia e aventura, também chega em 2023 para consoles, PC e nuvem

novo jogo que promete misturar estratégia e aventura, também chega em 2023 para consoles, PC e nuvem Naraka Bladepoint: jogo de combate corpo a corpo, foi anunciado para Xbox, com lançamento para 23 de junho

jogo de combate corpo a corpo, foi anunciado para Xbox, com lançamento para 23 de junho Diablo IV: com previsão para 2023, está com inscrições abertas para o teste beta

Durante o evento, o desenvolvedor japonês Hideo Kojima também anunciou uma parceria com o Xbox Game Studios para a produção de um jogo exclusivo para Xbox. Ele é responsável por grandes sucessos como Death Stranding e Metal Gear Solid.