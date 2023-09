Live action de One Piece vai ter segunda temporada? Veja o que se sabe até agora

O live action de One Piece estreou há poucos dias na Netflix e já deixou os fãs apreensivos por uma nova temporada. Apesar de a série — que cobra apenas a primeira saga criada por Eiichiro Oda— ainda não ter sua sequência confirmada pelo streaming, os mistérios que pairam no fim da primeira temporada têm levado os fãs às especulações.

Na Netflix, One Piece é uma adaptação do mangá mais popular do mundo, que já tem cerca de 105 volumes publicados. O live action conta a história do jovem pirata Luffy, que parte em uma jornada em busca por um tesouro. Durante a viagem, enfrenta perigos e aventuras junto com o Bando do Chapéu de Palha.

Na primeira temporada, os fãs começam a conhecer a história de Luffy e de outros personagens. De acordo com o canaltech, One Piece pode levar a Netflix a investir mais na história de Luffy e do Bando do Chapéu de Palha devido à boa audiência da série registrada pelo mundo.

Entre os mistérios que levaram os fãs a cogitar uma segunda temporada do live action, está a aparição de Smoker, um oficial da Marinha que se torna um adversário de Luffy no mangá.

No live action, a figura de Smoker aparece, mas sem detalhes de quem é o personagem, o que dá margem para os fãs acreditarem que os caminhos entre os dois ainda podem ser desenvolvidos na segunda temporada.

Na avaliação do canaltech, o surgimento de Smoker apenas no fim da primeira temporada é um indício de que a continuação deve seguir o caminho do mangá e anime, com adaptação da saga Alabasta.

No Brasil, o live action de One Piece estreou às 4h da manhã do dia 31 de agosto, na Netflix.