Episódio 1071 do anime 'One Piece' será exibido gratuitamente em teatro de Maracanaú

Fãs de anime poderão assistir, de forma gratuita, o episódio 1071 da série One Piece, a partir das 9h deste domingo (6), no Teatro Dorian Sampaio, em Maracanaú.

Legenda: Banner de divulgação do evento Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracanaú

O evento da Secretaria de Juventude e Lazer (Sejuv), em parceria com a Empresa Pub Of Legends CE, escolheu o episódio a dedo. Isso porque nele acontecerá a estreia da Gear5, do protagonista Monkey D. Luffy, uma técnica utilizada no fim do arco “País de Wano” que concede a ele um grande poder.

ONE PIECE

One Piece é uma das séries mais assistidas do mundo, sendo televisionada pela primeira vez em outubro de 1999.

Adaptada da série de mangá homônima, o anime conta a história do jovem Monkey D. Luffy, que ganhou poderes de borracha depois de comer uma fruta especial.

O enredo mostra as aventuras de Luffy e seu grupo, "Os Piratas de Chapéu de Palha", em busca do One Piece, o tesouro mais procurado do mundo.