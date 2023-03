Ash e Pikachu se despedem da série Pokémon

O último episódio com os protagonistas Ash e Pikachu, da série Pokémon, foi exibido nesta sexta-feira (24), no Japão. O episódio contou com momentos surpreendentes, e alguns reencontros. Desde o anúncio da temporada atual, os protagonistas já sabiam que iriam enfrentar um desafio final. A temporada também foi marcada pelo adeus à Equipe Rocket.

Durante o episódio, pokémons famosos como Gengar, o Corphish, Charizard e Bayleef reaparecem indo ao encontro do seu treinador Ash. Após batalharem, Ash tem uma conversa com Gary, um antigo rival.

Em seguida, Ash e Pikachu tomam a decisão e dão adeus a cidade de Pallet. Ambos avistam uma bifurcação no caminho. O bichinho amarelo joga um graveto para o alto que aponta o caminho, no qual é seguido pela dupla.

Veja o final

Nas redes, alguns usuários não gostaram da forma que a jornada foi concluída. Um internauta escreveu "Por que não colocaram "O FIM" ao invés de "Próxima vez um novo começo", uma vez que é o fim da jornada?", questionou. "Parece que o final é deixado em aberto para que Ash possa retornar", escreveu outro usuário.

FIM DA EQUIPE ROCKET

Durante 30 anos, a Equipe Rocket tramou planos para capturar Pikachu, na série Pokémon. O time formado pelos personagens Jessie, James e Meowth deu adeus à história e seguiu caminhos separados.

O trio de vilões se reuniu para uma última tentativa de capturar o Pokémon amarelo, no episódio mais recente do anime. No entanto, eles não são explodidos, mas, sim, discutem sobre seguir um novo caminho. Eles se observam e dão adeus. No episódio também reaparecem vários pokémons clássicos.