Evento mundial do Free Fire é cancelado por conta da pandemia do coronavírus

A responsável pelo game mobile Free Fire — a empresa Garena — anunciou o cancelamento do segundo Free Fire World Series deste ano, nesta quinta-feira (26). A competição internacional estava prevista para acontecer em novembro, mas sem uma sede definida por parte desenvolvedora.

Conforme nota emitida pela Garena, a suspensão da competição se dá em função da pandemia, que “continua a evoluir ao redor do mundo”.

Legenda: Nota do Free Fire postado em rede social sobre o cancelamento do mundial



No game mobile, jogadores disputam a sobrevivência em partidas contra times rivais. Carros e armas são usados por games em diferentes mapas.

Veja nota na íntegra:

“Esperamos que todos estejam bem e em segurança nestes tempos difíceis. Enquanto a pandemia continua a evoluir ao redor do globo, uma nova onda de surto afetou muitas de nossas comunidades. À luz da pandemia, a equipe do Free Fire tem feito planos que maximizam a segurança e o bem-estar de nossos jogadores e equipes. Isso inclui o cancelamento da Free Fire World Series em novembro como um plano possível.

Sabemos que muitos de vocês estão ansiosos pela World Series, que sempre proporcionou as experiências de visualização mais épicas e emocionantes para nossa comunidade. Um evento de sucesso leva muitos meses de preparação e requer incontáveis ​​horas de prática, esforços e sacrifícios feitos por jogadores profissionais, talentos, família, amigos e todos os outros que fazem parte deste evento. As incertezas em torno do último surto afetaram nossa capacidade de fornecer o ambiente seguro e sólido que proporcionamos no início deste ano em Cingapura.

Hoje tomamos a difícil decisão de não realizar a Free Fire World Series em novembro de 2021. Continuamos comprometidos em oferecer um espetáculo emocionante aos nossos jogadores, e concentraremos nossas energias na preparação para a próxima World Series em 2022. Agradecemos seu apoio contínuo ao Free Fire Esports e esperamos comemorar com você em nosso próximo evento novamente em breve”.