Baiano gamer, ex-catador de latinhas em Juazeiro do Norte, conhece Alok em evento de Free Fire

Fábio Santos, conhecido no mundo gamer como Baiano TV, encontrou o DJ Alok nesta sexta-feira (27). O produtor musical é jogador de Free Fire, além de ter um personagem no game mobile. Eles participaram juntos da transmissão da "GameChanger", em São Paulo.

"Um dia muito especial com pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade de estar ao lado do Alok, uma pessoa que sempre foi minha inspiração e ídolo. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que tive essa semana na 'GameChanger'. Vim de longe para conhecer todos vocês, e hoje realizei um grande sonho da minha vida", destacou Baiano TV.

Legenda: Baiano participou de evento ao lado de outros jogadores de Free Fire Foto: Reprodução/Instagram

Com foco na inclusão para dar protagonismo a comunidade, a "GameChanger" busca dar voz aos talentos desconhecidos. A premiação da competição é orçada em R$ 350 mil.

A disputa do game mobile começou no dia 20 de agosto e segue com programação até o dia 22 de setembro.

Quem é baiano TV?

Legenda: Casa de Baiano em construção em Juazeiro do Norte Foto: Reprodução/Instagram

Apesar do registro de nascimento na Bahia, o que corre na veia do streamer são as vivências e o "jeito de ser" cearense. Filho de cearenses de Missão Velha, Fábio Santos, 25, mudou a vida de forma repentina graças ao jogo Free Fire.

Ele deixou de colher e vender latinhas para reciclagem e conquistou a própria casa que segue em construção em Juazeiro do Norte.

O sotaque arrastado do sul do Ceará e as expressões do cotidiano são aplicadas nas transmissões diárias na plataforma de games Twitch.