João Gomes faz novo desabafo sobre término de namoro com Ary Mirelle: 'coração despedaçado'

Após o término do namoro com Ary Mirelle, em abril, João Gomes vem postando uma série de desabafos nas redes sociais, mesmo já tendo admitido que o fim do relacionamento partiu dele. Nesta sexta-feira (5), o forrozeiro chegou a dizer que estava com o "coração despedaçado".

“Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… Quem sabe assim eu possa sorrir também… Quem sabe assim eu plante o bem”, escreveu ele em post no Instagram.

Nos comentários da imagem, os fãs apontam que a mãe de João, Kátia Gomes, interferiu no fim do relacionamento do artista, e torcem pela volta do casal. “Infelizmente você não está percebendo, sua mãe acabou com sua vida amorosa e vai acabar com sua carreira”, escreveu uma seguidora.

“Uma conversa e um posicionamento de homem maduro da sua parte resolveria isso. A Ary também não deve estar bem”, opinou outro.

Nessa quinta-feira (4), Ary Mirelle disse que se afastaria alguns dias do Instagram após passar por uma crise e conversar com sua terapeuta. A jovem virou influenciadora digital, com mais de 2,8 milhões de seguidores, após o namoro com João Gomes se tornar público.

Kátia Gomes já chegou a criticar a ex-nora publicamente, após o término, a chamando de imatura e ciumenta, o que não foi aprovado por João.