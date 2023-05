Ex de João Gomes, Ary Mirelle justifica sumiço das redes sociais: ‘crise bem chatinha’

A ex-namorada do cantor João Gomes, Ary Mirelle, publicou na quinta-feira (4) um texto para justificar sua ausência das redes sociais. A jovem ficou famosa na internet após namorar o artista, e se tornou influenciadora digital, com mais de 2,8 milhões de seguidores.

“Oi pessoal, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Não gosto de vir aqui falar disso, de fraquezas, mas eu tenho vocês agora. E eu sei que muita gente sente falta e pergunta o que está acontecendo. Quando eu der esses sumiços é porque estou tentando cuidar de alguma coisa em mim”, iniciou ela.

“Tive uma crise bem chatinha, então hoje eu quis cuidar disso, falei com minha terapeuta, para me sentir melhor, o que eu faria, porque isso me afeta muito, estou com o rosto todo manchado. Talvez eu passe pelo menos um diazinho ou dois dias só para descansar, mas tá tudo bem. Se eu sumo assim, é para voltar melhor ainda. Só a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive, então quando não estiver se sentindo bem, se cuide”, acrescentou Ary.

Relacionamento com João Gomes

João Gomes e a jovem anunciaram publicamente o fim do namoro em abril, após cerca de quatro meses juntos.

Após o término, Kátia Gomes, mãe de João, chamou a jovem de imatura e ciumenta em participação no podcast “PetroCast”.

O cantor, inclusive, chegou a se manifestar sobre a treta entre as duas, na última sexta-feira (28). “Gosto de ficar na roça e estou ajeitando ela para receber os meus amigos. Vou ter que dar uma fugida desse lugar para mostrar para vocês que quero trabalhar... Parece que estou no meio de uma guerra. Acordei, tinha uma notícia, estava na escola jogando bola, tinha uma notícia, tudo fofoca”.