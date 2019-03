PRF apreende mais de 13 kg de droga em bolsas de passageira de ônibus interestadual em Tianguá

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram 13,650 kg de entorpecentes nas bolsas de uma passageira de ônibus interestadual que fazia a linha Belém/Natal, nesta sexta-feira (15). A droga foi encontrada durante abordagem da polícia no km 336 da BR-222, em Tianguá, na região norte do Ceará.

De acordo com a PRF, a busca foi iniciada a partir do momento em que a passageira de 25 anos demostrou nervosismo com a presença dos agentes.

A droga foi achada em uma bolsa e uma mochila no bagageiro acima da poltrona em que a passageira estava. Ao todo foram nove tabletes de substância análoga à cocaína e mais quatro tabletes de cocaína.

A jovem, que tem passagens pela polícia por roubo, associação criminosa, tráfico de drogas e outros crimes, informou aos agentes que o entorpecente foi trazido do estado de Mato Grosso para Fortaleza e que ela é a proprietária da substância.

A suspeita foi presa e o caso encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá.