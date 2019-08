PM é preso após discutir com namorada, atirar em festa de formatura e ferir quatro pessoas

Um policial militar foi preso após atirar contra convidados de uma festa de formatura em Ipu, no Interior do Ceará, na madrugada deste domingo (4). De acordo familiares das vítimas, o policial discutiu com a namorada no local e tentou matá-la a tiros. Os disparos atingiram pelo menos quatro pessoas da festa, incluindo a formanda e os pais dela.

O policial foi identificado como Jorgeandro Vieria, de acordo com o major Euci de Castro, secretário da Segurança de Ipu. Ele foi imobilizado por convidados e depois levado pela polícia para a Delegacia de Tianguá. Segundo os familiares das vítimas, o policial efetuou cerca de 15 tiros.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do Ceará, e aguarda posicionamento sobre o caso.

As vítimas dos tiros são a adolescente que comemorava a formatura, a mãe dela, Antônia Ildete Pereira Pontes, 42 anos, o pai, Antônio Sergio Vasconcelos Pontes, 48 anos, e um outro convidado.

“Ainda tô em choque. Estávamos lá dançando, se divertindo, numa mesa, quando eu escuto dois tiros. Todo mundo corre, se esconde. Corri pra dentro de casa, vi que os tiros saíram de dentro de casa. Quando vou entrando na sala de TV, meu cunhado e o Marquim, amigo da gente, tavam derrubando o cara no chão pra ele soltar a arma”, relembra relembra a guarda municipal e tia da formanda, Valdemira Pontes, que estava na festa.

“Era marca de tiro por todo canto, minha sobrinha lavada de sangue. Arrasto ela pelo chão, tirando ela lá do meio, a arma cai nos meus pés. Peguei muito rápido e fui esconder pra evitar outra tragédia”, descreve.

A sobrinha dela foi baleada na virilha, a irmã, no seio, e o cunhado, na barriga. A família foi atendida no Hospital Municipal de Ipu e depois transferida para Sobral, ainda durante a madrugada. Mãe e filha vão passar por cirurgia neste domingo, afirmou Pontes. O cunhado dela já passou por procedimento cirúrgico e passa bem, segundo a guarda.

A festa ocorria na casa das vítimas, na área externa, de acordo com Osiris Pereira Pontes, outro tio da adolescente e irmão de uma das vítimas.

"A namorada dele [do policial] entrou na casa e pediu pra entrar dentro do quarto dizendo que o namorado queria matar ela. Ele entrou depois e disparou. E quem aparecia ele atirava. Foram 15 tiros", acrescenta o familiar.

A arma do PM foi entregue à polícia pela tia da vítima.