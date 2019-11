Mulher que atropelou e matou criança de 11 anos em 2016 na Maraponga vai a júri popular

A motorista Ana Paula Rodrigues Muniz, que atropelou e matou uma criança de 11 anos, na Maraponga, em Fortaleza, em outubro de 2016, vai a Júri Popular nesta quarta-feira (13), em julgamento que acontece no Fórum Clóvis Beviláqua, no Bairro Edson Queiroz, também na Capital.

O julgamento está previsto para iniciar às 13h30 e será realizado pela 2ª Vara do júri, que será composto por sete jurados, que serão sorteados. Duas testemunhas vão prestar depoimentos, entre elas a mãe do garoto, Katiana Macena de Sousa.

Kaic Roniele Sousa Gurgel foi atropelado e morto na Avenida Godofredo Maciel na manhã do dia 23 de outubro. A criança andava de bicicleta com a mãe e estava a caminho de uma igreja quando foi atingida por uma Land Rover de cor preta. Testemunhas afirmam na época que quem dirigia o veículo arrastou o menino por cerca de 200 metros e fugiu sem prestar nenhum socorro.

Bicicleta da criança foi levada para delegacia Kid Júnior

Exames de sangue e alcoolemia

A motorista, depois que atropelou a criança, foi até ao 30º Distrito Policial, no bairro São Cristóvão. Ela afirmou que dirigia o carro identificado por testemunhas. O caso, na época, foi transferido para o 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano, onde ela prestou depoimento. Ana Paula foi submetida a exames de sangue e alcoolemia na Perícia Forense e, em seguida, liberada, de acordo com o advogado Edson Nogueira, que representa a mulher.

Em depoimento, Ana Paula disse que, ao fazer um retorno na avenida, sentiu uma pancada no veículo, mas não conseguiu identificar o que havia ocorrido.

A bicicleta em que Kaic andava no momento do acidente também foi levada para o local. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro prestado pelo Samu. A mãe da criança também foi à delegacia prestar depoimento. Inconformada, em entrevista à imprensa, ela afirmou que presenciou todo o acidente. “Eu vi na hora que ele caiu. Ela viu que tinha batido, por que ela continuou? Se ela tivesse parado, ela não teria passado por cima do meu filho”, disse.