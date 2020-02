Mulher morre após ser baleada em tentativa de assalto no Edson Queiroz

Uma mulher, identificada como Maria de Paula Moura Miguel, de 27 anos, morreu após ser baleada durante uma ocorrência de latrocínio na noite desta quarta-feira (19), no Bairro Edson Queiroz, confirmou ao Diário do Nordeste uma fonte da polícia.

De acordo com testemunhas, a jovem dirigia um veículo na Avenida Manoel de Castro Filho quando os suspeitos saíram de um matagal e a supreenderam na tentativa de tomar o carro.

Eles atiraram contra o veículo e pelo menos um dos tiros atingiu a vítima, que perdeu o controle da direção e bateu no muro de um prédio residencial.

A mãe dela, que estava no banco do passageiro e duas crianças, com idades de sete e quatro anos, que estavam no banco de trás, não se feriram.

Ela chegou a ser levada ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF) por um motorista que passava pelo local, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o motorista que realizou o socorro, a vítima estava inconsciente.

Fuga e morte

Os suspeitos fugiram sem levar nada, mas segundo a fonte da polícia, logo depois ele trocaram tiros com a polícia e um deles foi morto. Ainda não há informações sobre quantos homens participaram do crime.



O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e com o HGF para solicitar mais informações sobre a ocorrência e aguarda resposta.

A mãe dela e as crianças ficaram abrigadas no apartamento de uma moradora do prédio até a chegada de familiares.

Uma equipe de motopatrulhamento do Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foi ao local após os moradores acionarem a polícia e isolaram a área para a realização dos trabalhos da perícia.