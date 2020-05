Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de veículo em Sobral

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de um motorista de aplicativo, assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (18) enquanto trafegava na rua Mauro Andrade, no bairro Coração de Jesus, em Sobral, no interior do Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José César Vasconcelos Pompílio, de 46 anos, foi alvejado por vários tiros efetuados por suspeitos ainda não identificados. Ele foi socorrido para uma unidade de atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza buscas para identificar e prender os envolvidos no crime. Um inquérito policial foi instaurado para investigação.