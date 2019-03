Motociclista colide com viatura em perseguição na grande Messejana

Uma motociclista, que não teve a identidade revelada, colidiu com uma viatura da Polícia Militar que estava em perseguição a um veículo na Avenida Val Paraíso, no Sítio São João, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (19).

De acordo com os policiais, eles estavam perseguindo um veículo modelo Fiat Punto, que havia sido usado em um assalto a um comércio no Bairro Edson Queiroz. Entre os pertences roubados na ação estavam aparelhos celulares com rastreamento, que indicaram a localização dos criminosos.

Durante a perseguição, a viatura atingiu a moto que realizou uma conversão proibida na via no momento que a composição passava pelo local. Com o impacto, um dos pneus do carro da polícia estourou e a mulher que conduzia a moto ficou caída no chão.

A motociclista foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela foi considerado estável.

Outras viaturas da polícia foram acionadas para continuar a perseguição, mas os suspeitos não foram localizados.