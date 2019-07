Líder religioso é suspeito de estuprar e engravidar adolescente de 13 anos; Polícia investiga o caso

A Polícia investiga se o pai de santo Francisco Aucivan Pereira Linhares, 29, também conhecido como "Pai Francisco", preso na última sexta-feira (26), em Ibiapina, no Ceará, por estupro é suspeito de engravidar uma adolescente de 13 anos. Conforme o delegado de Tianguá, Miguel Sales, garota também teria abortado a mando de Francisco. Quatro vítimas do homem foram ouvidas, e o delegado acredita que mais mulheres devem procurar a delegacia.

As mulheres ouvidas em depoimento pelos policiais relatam o caso de uma adolescentes de 13 anos que foi estuprada por Franscisco. Segundo as vítimas, a garota também teria abortado a mando do homem. A Polícia trabalha para localizar a jovem e confirmar os fatos.

"Pai Franscisco" levava as mulheres para um quarto escuro, segundo o delegado Miguel Sales, e oferecia cervejas e cigarros às vítimas. Uma bebida foi recolhida pela Polícia e encaminhada à perícia forense para verificar se o conteúdo tratava-se de bebida alcoólica ou algum tipo de droga que o suspeito usava para dopar as mulheres.

"Ofereceu um copo de cerveja e mandou eu fumar um cigarro preto [...] eu não me controlei, fiquei em transe, eu não sei o que aconteceu", relatou à Polícia umas das mulheres que sofreu violência sexual.

Outra mulher contou que Francisco as beijava a força. Ao beijar as mulheres, ele dizia que a entidade iria proteger as vítimas. "Ele a beijou à força, que para a pomba gira descer tinha que que acontecer um beijo entre o pai francisco e a minha filha", disse uma das mulheres, que também sofreu abuso.

Francisco Aucivan está preso na Delegacia de Polícia Civil de Tianguá. Após uma audiência de custódia, ele deve ser encaminhado para um presídio da região.