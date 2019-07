Polícia prende líder religioso suspeito de estuprar mulheres em casa de oração no Ceará

A polícia prendeu um líder religioso suspeito de dopar e estuprar mulheres durante rituais dentro de uma casa de oração em Ibiapina, no Ceará, na última sexta-feira (26). De acordo com a polícia, pelo menos quatro mulheres denunciaram o homem. O "pai de santo" foi preso em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Segundo a denúncia das vítimas, o homem as tocava alegando que tal ato era necessário na realização do ritual.

Conhecido como "Pai Francisco", o suspeito, identificado como Francisco Aucivan Pereira Linhares, 29 anos, não tinha antecedentes criminais, ainda segundo a polícia, que também informou que os estupros aconteciam durante os rituais religiosos, na casa de oração do líder espiritual, na localidade de Alto Lindo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o pai de santo oferecia bebida às mulheres, que após ingeri-las, sentiam náuseas. A polícia investiga se o homem utilizava algum tipo de substância para dopar as vítimas.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Tianguá, que investiga as denúncias. Além dos estupros contra as mulheres, a Polícia Civil ainda apura a suspeita de crimes sexuais do pai de santo contra adolescentes da região.

O Sistema Verdes Mares tenta contato com a defesa do suspeito.