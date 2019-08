Justiça solta três advogados presos na Operação Rábula por burlar Sistema de Justiça

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) soltou três advogados presos na Operação Rábula, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na última sexta-feira (2). Erlon Sílvio Moura de Oliveira, Ilonius Máximo Ferreira Saraiva e Maria do Socorro Maia Landim estiveram presos temporariamente.

As prisões foram revogadas através de habeas corpus. O advogado Paulo Pimentel, que representa a defesa da advogada Maria do Socorro Maia Landim, afirma que a detenção da cliente era "desnecessária". "A prisão temporária tem como objetivo a feitura das provas em sede de Inquérito Policial. Mas já estamos na Ação Penal. Os advogados presos são réus primários, não oferecem perigo à sociedade e tem profissão definida", alega. A defesa dos outros dois advogados não foi localizada.

A Operação cumpriu 15 mandados de prisão, sendo 8 deles contra advogados. Também foram presos os advogados Fabíola Joca Nolêto, temporariamente; e Hélio Nogueira Bernardino, Phablo Henrik Pinheiro do Carmo, Samya Brilhante Lima e Suellen Brilhante Lima, por força de mandados de prisão preventiva.

Os outros presos preventivamente foram o auxiliar de advogado Cil Farney Soares dos Santos, além Juliane da Costa Negreiros da Silva, Rafael Luiz Cruz da Silva e Rogério Said. E temporariamente, Antônio Elton de Oliveira Lima, Francisco Santorélio da Costa Pontes e Luciano Firmino Bernardo Junior.

De acordo com o Ministério Público, a quadrilha viabilizava a distribuição de processos para juízes previamente escolhidos; garantia a transferência de presos para unidades prisionais específicas; antecipava audiências de custódia; elaborava cartas de oferta de emprego e certidões negativas falsas; e influenciava em decisões judiciais.