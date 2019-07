"Justiça agora será feita e estamos aliviados", diz mãe de estudante após prisão de Zé do Valério

"Não vai trazer a nossa menina de volta, mas vai aliviar a nossa dor", disse Joelma Oliveira, mãe da universitária Danielle Oliveira, 20 anos, estuprada e morta em Pedra Branca, no interior do Ceará, no último dia 25 de abril. A declaração foi dada após a prisão do suspeito de ter cometido o crime, o vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como "Zé do Valério". Ele foi preso na localidade de Jatobá Medonho, no Piauí, na manhã desta sexta-feira (12).

"Nossa família só tem gratidão a Deus por essa vitória. Não desejo a ninguém a dor que sentimos com a perda da Danielle. A justiça agora será feita e estamos aliviados. Agora esse psicopata não vai mais fazer nenhum mal para ninguém", disse Joelma em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

O vaqueiro José Pereira da Costa foi preso por policiais militares da Força Tática e do serviço reservado na região de Crateús. Os policiais efetuaram a prisão após uma denúncia anônima e conduziram o suspeito até a delegacia do município.

Ele estava escondido em uma região de mata. Valério é suspeito de estuprar e matar a universitária Danielle de Oliveira Silva, em 25 de abril, em Pedra Branca, na região do Sertão Central.