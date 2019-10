A polícia prendeu na manhã deste domingo (13), no bairro Sumaré, em Sobral, um jovem de 18 anos que confessou o assassinato de uma travesti com o nome social de Júlia. O homem identificado como Ronald Sousa Silva afirmou para os agentes que foi agredido pela vítima em outra ocasião.

O crime aconteceu na manhã do último sábado (12), no bairro em que o homem foi capturado. A vítima foi atingida com cinco tiros no rosto e um na coxa.

Conforme a Polícia Militar, o revólver usado pelo suspeito foi apreendido. As investigações sobre o caso seguem com o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), para descobrir se tem outra pessoa envolvida no crime.