Idoso mata filho com uma facada no peito na cidade do Crato

Um idoso de 69 anos matou o próprio filho, de 29 anos, com um golpe de faca após uma discussão familiar no bairro Vila Alta, no Crato, na Região do Cariri. O caso aconteceu nesta quarta-feira (24). O homem foi preso em flagrante e confessou o crime, segundo a Polícia.

Antônio Pereira da Silva foi levado à Delegacia Regional de Crato (19ª Região), onde prestou depoimento. O delegado Inácio Torres, titular da unidade, disse que o crime aconteceu depois de uma discussão. O pai, sem antecedentes criminais, reconheceu que pegou uma faca e feriu o filho.

Antes de morrer, Antônio José de Moura da Silva ainda tentou buscar ajuda, mas caiu do lado de fora da residência e faleceu no local.

Segundo o delegado, o pai será encaminhado para a Cadeia Pública do Crato e deve responder por homicídio.