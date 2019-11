Idoso é preso suspeito de ameaçar ex-mulher e descumprir medida protetiva

Policiais civis prenderam, em flagrante, um idoso de 68 anos na rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza, após o suspeito ameaçar a ex-mulhe e descumprir medida protetiva de urgência em favor dela, obtida em fevereiro deste ano.

De acordo com a polícia, o idoso chegou a fazer ameaças à vítima em um grupo de Whatsapp da escola da filha do casal. Na manhã desta sexta-feira (8), ele também chegou a ligar para a irmã da ex mulher fazendo ameaças.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem ameaçava e perturbava a tranquilidade da vítima. Ele foi conduzido para a sede da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.